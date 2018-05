Lezing over vroegtijdig herkennen van Cerebrale Parese

PARAMARIBO, 13 mei – De faculteit der Medische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit Suriname heeft donderdag in samenwerking met het Academisch Ziekenhuis Paramaribo een lezing verzorgd over het vroegtijdig herkennen van Cerebrale Parese. Cerebrale Parese is de meest voorkomende neuro-motorische aandoening bij kinderen. De lezing is verzorgd door kinderneuroloog-revalidatiearts Els Ortibusm en kinderarts Magda McGregor-Scheurman.

Bij cerebrale parese zijn de hersenen niet in staat de juiste spanning aan de spieren door te geven en ze onderling op de goede manier te laten samenwerken. De aandoening is een ontwikkelingsstoornis die gekenmerkt wordt door motorische stoornissen (onder andere krampachtig bewegen). Een intellectuele achterstand en epileptische aanvallen komen ook vaak voor.