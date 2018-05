Dood politieman in verband gebracht met zeerovers; politie heeft twijfels

PARAMARIBO, 13 mei – Een hulpagent van politie in Suriname is zondagochtend dood aangetroffen in een auto te Zorg en Hoop. De man was zaterdagmiddag uit huis vertrokken en niet meer terug gekeerd. Zijn familie, die zaterdagavond aangifte deed van ontvoering, zou volgens dagblad De Ware Tijd (dWT) een sms-bericht hebben gehad, waarin stond dat hij ontvoerd zou zijn door de Guyanese zeerovers die onlangs voor een bloedbad zorgden

De politie agent zou volgens het bericht een wapen hebben geleverd aan de rovers en die wilden hem het zwijgen opleggen. Maar volgens de krant trekt de politie die lezing echter in twijfel. Het vermoeden bestaat namelijk dat het sms-bericht bedoeld was om familieleden op een dwaalspoor te zetten. Rechercheurs gaan ervan uit dat echte ontvoerders zich niet zo makkelijk kenbaar zouden maken en bloot zouden geven via een sms bericht.

Volgens dWT ‘twijfelt de politie tussen moord en zelfmoord’. De afdeling Kapitale Delicten van de politie onderzoekt de zaak verder.