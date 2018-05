Surinamers hoeven niet te rekenen op nog lagere brandstofheffing

PARAMARIBO, 13 mei – Nog verdere verlaging van de brandstofheffing zit niet in de pijplijn. Minister Stephen Tsang van Handel Industrie & Toerisme, HI&T, ziet het niet echt zitten. De zogenaamde government take is hard nodig om de dagelijkse uitgaven te dekken. De recente verlaging met zeventien cent op de heffing voor een liter unleaded laat zich al genoeg gelden. Meer kan er niet van af, vindt Tsang nu de brandstofprijs internationaal behoorlijk vaart neemt.

Menigeen kijkt al uit naar wat de overheid doet nu ook aan de pomp stijgingen te merken zijn. “Gezien de huidige financiële situatie in het land, kunnen we alleen zeventien cent van de government take missen, meer niet”, zegt Tsang tegenover de Times of Suriname. Er kan hooguit gekeken worden naar wat de prijs internationaal doet. De ontwikkelingen rond de brandstofprijs worden ‘op de voet’ gevolgd.

De verlaging met zeventien cent (ongeveer twee eurocent) volgde op het precisiebombardement op Syrië. Unleaded werd gekozen voor de korting, omdat dit type het meest wordt afgenomen aan de pomp. De eerste aanmerkelijke prijsverhogingen zijn geregistreerd bij GOW2, dochterbedrijf van Staatsolie. Verwachtbaar is dat binnenkort ook de andere verkoopmaatschappijen hun prijzen zullen aanpassen.