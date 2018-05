Surinaams vegetarisch kookboek bij VACO Suriname verschenen

PARAMARIBO, 5 mei – Vegetarisch eten is dagelijkse kost voor veel huishoudens in Suriname, met name vanwege gebruiken in religieuze kringen. Om een veelheid van andere redenen – waaronder dierenleed, gezondheidsklachten, milieuproblemen – wint het de laatste jaren internationaal aan populariteit. Voor hen die nog niet zo bekend zijn ermee: vegetariërs zijn diegenen die vlees noch vis eten.

Surinaams vegetarisch is het eerste grote vegetarisch kookboek geïnspireerd op de diversiteit van de Surinaamse keuken. Alle 240 recepten zijn vegetarisch. Er is gewerkt met sojabrokken, tempeh en tahoe als vervangers van vlees in bekende gerechten (bijvoorbeeld pom, gevulde sopropo, foe yong hai, bami goreng) maar er zijn ook nieuwe recepten ontwikkeld om een zo groot mogelijke verscheidenheid aan gerechten te kunnen presenteren.

Er is bovendien rekening gehouden met veganisten, die een stap verder gaan dan vegetariërs en die niet alleen geen vlees of vis eten, maar daarnaast ook geen andere dierlijke producten zoals zuivel, eieren, honing en gelatine. Naast de vele veganistische gerechten zullen de veganistische recepten voor veel gebruikte ingrediënten als mayonaise, boter en honing hun zeker van pas komen.

Een glutenvrij dieet is noodzaak voor een toenemend aantal mensen met een glutenallergie. Dit staat helemaal los van een in beginsel vrijwillige vegetarische of veganistische leefstijl maar om die groep tegemoet te komen, is aangegeven welke recepten glutenvrij zijn.