Boze passagiers op luchthaven Suriname na weer vertraging SLM-vlucht

PARAMARIBO, 20 apr – Het zit de nationale luchtvaartmaatschappij van Suriname niet mee. Had het bedrijf woensdag al te kampen met een vertraging, gisteren was het weer raak. De SLM-vlucht van Paramaribo naar Amsterdam (PY 994) ging niet door, vanwege een defect aan een van de motors op de JAP luchthaven. Doordat er onderdelen vanuit Miami moesten worden overgevlogen liep de vertraging op tot minimaal 3 uur. En dit kwam de sfeer op de luchthaven niet ten goede. Boze passagiers gingen verhaal halen bij de SLM crew, zoals in onderstaand filmpje te zien is.

Woensdag werd de vlucht van Amsterdam naar Paramaribo (PY 993) en van Paramaribo naar Amsterdam (PY 994) geannuleerd. Beiden vluchten zouden donderdag gevlogen worden. Ook de inhaalvlucht vertrok gisteren met vier uur vertraging vanaf Schiphol, waardoor de terugvlucht naar Amsterdam bij voorbaat ook weer vertraagd was.

Door het defect aan het toestel is hier dus extra vertraging bijgekomen aldus de goed geïnformeerde site dagonline.nl.