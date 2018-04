Cubaanse artsen voor ziekenzorg in afgelegen streken Suriname

PARAMARIBO/NIEUW NCIKERIE, 20 apr – Er zullen Cubaanse artsen worden aangetrokken voor gebieden buiten Paramaribo. Dit zei minister Antoine Elias van Volksgezondheid tijdens zijn eerste dienstreis naar het westelijk deel van het kustgebied. Aangezien er een tekort is en Surinaamse artsen ook minder happig zijn op een betrekking buiten Paramaribo, is er geen keus. De Cubanen zullen worden ingezet in onder andere Coronie.

Daar zal een klein hospitaal worden ingericht voor hulpverlening aan de plaatselijke bevolking. De hulpverlening is niet optimaal door het gebrek aan artsen. Daar wil Elias een eind aan maken. Ook in andere delen van het land zullen Cubaanse artsen worden ingezet. De deur wordt nog altijd opengehouden voor Surinaamse krachten. Die mogen nog steeds solliciteren bij de Regionale Gezondheidsdienst, zei Elias.

In de komende periode zal ook meer aandacht worden besteed aan verpleegkundigen. Elias vindt het een redelijk ondergewaardeerde beroepsgroep. De neiging om toe te geven aan lokroepen vanuit onder andere Nederland en Curaçao, is dan ook sterk. Getracht zal worden het alsnog aantrekkelijk te maken om te blijven. “We hebben wat voor de verpleegkundigen in petto. Ik wil het met ze bekijken en bestuderen”, zei Elias.