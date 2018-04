Managers energiebedrijf en wegenautoriteit in Suriname op schopstoel

PARAMARIBO, 12 apr – Het is wat je als leidinggevende bij Surinaamse publieke bedrijven bij aanvang al mee krijgt. Verholen dan of gewoon openlijk. De schopstoel en het zwaard van Damocles zijn van meet af aan je metgezellen. In de schaduw van politieke onberekenbaarheid weliswaar, maar daarom niet minder aanwezig. De schaduw houdt thans onder andere de Wegen Autoriteit Suriname en Energie Bedrijven Suriname in zijn greep.

Volgens de Ware Tijd lijken de respectievelijke directeuren, Geo Norden en Rabin Parmessar er hun langste tijd te hebben gehad. Parmessar noemt het nog wel ‘nieuws’. Vicepresident Ashwin Adhin zegt dat er nog geen besluiten zijn gevallen. Geëvalueerd wordt er wel. Per directeur wordt gemeten hoezeer er is gefunctioneerd naar tevredenheid van de politieke top. De vervanging van managers zat er sowieso aan te komen.

President Desiré Bouterse had het eerder aangekondigd. Met ministers zouden ook enkele topfunctionarissen bij staatsbedrijven worden vervangen. De wegenautoriteit haalde onlangs het nieuws met een dubieuze geldtransactie. Volgens toenmalig minister van Openbare Werken & Transport Jerry Miranda was geld overgemaakt voor regeringspartij NDP. De partij had geld voorgeschoten voor de aankoop van vlaggen.