Amerikaanse ambassadeur bespreekt drugs en terrorisme met Bouterse

PARAMARIBO, 11 apr – De ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika in Suriname, Edwin Nolan, heeft een bezoek gebracht aan president Desiré Bouterse. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut, NII. Tijdens het bezoek is een reeks vraagstukken besproken. Het betreft onder andere veiligheid, terrorismebestrijding en druggerelateerde activiteiten. Aangegeven wordt dat deze vraagstukken ‘hoge prioriteit’ genieten.

“De ambassadeur heeft namens zijn regering alle ondersteuning toegezegd aan onze regering en concreet aan de president aangegeven dat met het ministerie van Buitenlandse Zaken en alle andere relevante actoren gewerkt zal blijven worden om zaken, dit onderwerp rakende, te blijven ondersteunen”, zegt minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken. Ook zijn economische mogelijkheden besproken.

De achtste ‘Summit of the Americas’, de top voor landen in de Amerika’s, is eveneens de revue gepasseerd. Bouterse gaat er zelf niet naar toe, maar laat zich vertegenwoordigen door Pollack-Beighle. De top wordt gehouden in Lima, Peru. “De ambassadeur heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de standpunten van zijn regering wat betreft de summit met ons te delen en wij hebben daar goede nota van genomen”, aldus Pollack-Beighle.