VS brengt de grootste witwassers van Suriname in kaart

PARAMARIBO, 12 apr – Autodealers, goudopkoopbedrijven en cambio’s in Suriname zijn de grootste witwassers van uit drugshandel verkregen gelden. Dat schrijft De Ware Tijd, dat haar berichtgeving baseert op een rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

In dat Amerikaanse rapport: het ‘International Narcotics Control Strategy Report 2018‘, beschrijft de VS haar kijk op illegale drugshandel en witwassen in landen waarmee wordt samengewerkt en de activiteiten die de VS onderneemt om deze problemen aan te pakken aldus dWT. Het rapport meldt ook dat de instituties die verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van drugshandel, zwak zijn.

Het gaat volgens de VS bij die drugshandel voornamelijk om cocaïnesmokkel naar Europa en Afrika. De opbrengsten worden geïnvesteerd in casino’s, onroerend goed, wisselkantoren, autodealers en de bouwsector. In het rapport worden geen namen van specifieke bedrijven genoemd.