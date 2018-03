Kasekogroep Sabakoe naar New York (VS) voor optredens

22 maart 2018 | |

De populaire kasekogroep Sabakoe uit Nederland gaat naar de VS voor het verzorgen van optredens. Dit gebeurt in het weekend van de 42ste viering van de Sranan Dei in New York. Het eerste optreden vindt plaats op vrijdag 3 augustus in Jamaica Queens, New York. De volgende dag, zaterdag 4 augustus, is er op het programma een All White Sunset Party Cruise, een boottocht over de ‘Hudson river’. Op zondag 5 augustus heeft de groep een Meet and Greet tijdens de viering van Sranan Dei in het Roy Wilkens Park in Queens, New York.

“Heel inspirerend en een andere ervaring, dus we zijn heel erg enthousiast. Naast muziek maken is het leuk om er even lekker tussenuit te zijn met de srananmangs in de VS. We gaan trouwens om ze te vermaken”, vertelt voorzanger Steven Maayen over de trip. Er was volgens hem een grote vraag, vooral onder de Surinamers die in New York wonen en elk jaar rond december hun geboorteland bezoeken. Er zullen vast ook Surinamers uit andere streken van de VS naar New York trekken voor deze happening.

De trip is door Sabakoe en Big Entertainment georganiseerd. Sabakoe bezoekt New York voor de tweede keer. In 2003 werd de groep voor eerst naar de VS gehaald door Gibon’s Promotions. Ook de fans in Suriname, Nederland en de diverse eilanden kunnen de tour meemaken. Hiervoor is er een samenwerking met de reisbureaus Vems Travel Suriname en Parbo Travel in Rotterdam, Nederland aangegaan.

Sabakoe timmert langer dan 31 jaar aan de weg in de kaseko-industrie en heeft meer dan 14 CD’s uitgebracht. “We gaan niet alleen voor de kwaliteit van de muziek, maar ook voor breder publiek. Dit is te merken aan de tekst en de arrangementen”, benadrukt Maayen. De 2018 NYC TOUR wordt onvergetlijk omdat de band het publiek zoals gewoonlijk zal trakteren op haar authentieke Surinaamse kaseko.