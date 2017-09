Nisha Madaran meest genomineerd bij Su Music Awards 2017

28 september 2017 | |

De in Suriname woonachtige zangeres Nisha Madaran, die vorig jaar de grote winnares was van de Su Music Awards, heeft dit jaar de meeste nominaties op haar naam staan. Ze maakt kans op een prijs in onder meer de categorieën Best Female, Beste Hindi Artiest of Groep, Best Music Video en Best Gearrangeerde Song 2017 voor haar nummer ‘Mere Sonyaa’.

De organisatie achter het evenement, G Summer Events, heeft dit jaar maar liefst zes nieuwe categorieën toegevoegd. Het gaat hier om Beste Inheemse Zangeres, Beste Marron Zangeres, Best Geschreven en Gearrangeerd Songs en Beste Muziekvideo. Opvallend is dat maar liefst 28 artiesten in de race zijn voor de fel begeerde People Choice Award.

DE ‘Su Music Awards’ is de enige onderscheiding voor Surinaamse artiesten en wordt dit jaar voor de vijfde keer gehouden. De uitreiking vindt vandaag, donderdag 28 september 2017, plaats tijdens een gala event in de Congreshal.