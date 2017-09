Surinaamse en joodse roots van Jörgen Raymann

27 september 2017 | |

Jörgen Raymann is geboren in Amsterdam maar groeide op in Paramaribo. In Suriname gaat hij voor het Nederlandse TV programma ‘Verborgen verleden’ op zoek naar zijn roots. Zo wil hij weten hoe het precies zit met de joodse takken van de familie, zowel aan de kant van zijn vader als van zijn moeder. Klopt die joodse afkomst wel en zo ja, waar kwamen zijn joodse voorouders dan vandaan?

Jörgen wist al dat zijn voorouders uit Europa, Afrika, Amerika en Azië stammen. Nu pas komt hij te weten wie waar vandaan kwam, welke rol zij in de geschiedenis speelden en hoe zij in Suriname terechtkwamen. Die ontdekkingen leveren heftige en tegenstrijdige gevoelens over zijn afkomst op.

Prominente Nederlanders proberen in Verborgen verleden te achterhalen van welke voorouders zij afstammen en hoe die hebben geleefd. Waren ze arm of rijk, gewoon of bijzonder, goed of slecht? Hoe hebben ze geleefd en wat hebben ze nagelaten? Welke eigenschappen of karaktertrekken herkennen de hoofdpersonen in hun voorouders? Wat betekenen ze nu voor hen?

Verborgen verleden is gebaseerd op het Britse Who do you think you are? De serie wordt geproduceerd door BlazHoffski onder eindredactie van de NTR. Ook wordt gebruik gemaakt van de expertise van CBG | Centrum voor familiegeschiedenis en de Nederlandse archieven en historische centra.

(FOTO: Jörgen met Jules Donk van de synagoge Neve Shalom in Paramaribo)