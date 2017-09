Documentaire van Ida Does internationaal bekroond

25 september 2017 | |

Regisseur Ida Does heeft met haar film ‘Amsterdam, sporen van suiker’ twee awards gewonnen op het Caribbean Tales International Film Festival in Toronto (Canada). De documentaire film werd uitgeroepen tot de beste van de 2017 editie van het Festival. Ida Does kreeg ook een award: De CineFAM Award, voor de beste vrouwelijke regisseur.

“Ik ben erg blij met beide awards. Erg verrast ook. Voor mij was het spannend om te zien wat deze film op de internationale festivals zou doen. Nadat we op primetime op de Nederlandse nationale tv werden uitgezonden op 1 juli (!) beleefde de film een vliegende start. De Caribische première vond plaats tijdens Carifesta op De Universiteit van Barbados. Noraly Beyer, een van de hoofdpersonen uit de film, was er ook bij. De film werd ook vrijwel direct officieel geselecteerd door Caribbean Tales en door The Third Horizon Caribbean Film Festival in Miami, terwijl het Trinidad & Tobago International Film Festival de film voor 2018 heeft geselecteerd,” zegt Does.

De in Suriname geboren Ida Does is geen onbekende op het Caribbean Tales Film Festival: drie jaar geleden won haar film Poetry is an island, Derek Walcott op ditzelfde festival ook de award voor beste documentaire. De film krijgt behalve een internationale ronde langs festivals ook een educatief traject. In Suriname zal dat opgezet worden door coproducent de Back Lot.

FOTO/©Geerte Verduijn: Regisseur Ida Does (l.) met Typhoon en Noraly Beyer, wiens stambomen worden onderzocht in de film.