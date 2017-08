Bouterse op persconferentie: ik weet dat Bouterse III komt

7 augustus 2017 | |

PARAMARIBO, 7 aug – “Ik weet dat Bouterse III er komt, maar we gaan dit wel afmaken in Bouterse II.” Dit was de plechtige belofte van president Desi Bouterse tijdens een persconferentie over het grondenrechtenvraagstuk. “We zijn sinds Bouterse I bezig. We kunnen het niet maken om na een tweede keer het niet van de grond te krijgen”, zei Bouterse over het vraagstuk.

Grondenrechten zijn al decennialang een bron van wrijving. De centrale overheid vrtegenwoordigd door opeenvolgende regeringen en de gemeenschappen in het binnenland kunnen maar niet tot een oplossing komen. Een heikel punt is het beheer over de natuurlijke rijkdommen in de bodem. Volgens de Surinaamse grondwet is de overheid de enige bezitter van deze rijkdommen.

De Inheemse en Marrongemeenschappen hebben tot nog toe geweigerd zich erbij neer te leggen. Maar Bouterse heeft goede hoop dat het nog tijdens de huidige regering goed komt. Voor de persconferentie hebben de In heemsen en de regering een gezamenlijke verklaring getekend. In de verklaring worden stappen genoemd richting een oplossing. De Marrongemeenschappen zeggen nog niet zo ver te zijn.