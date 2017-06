Surinaamse ex-minister van Financiën Hildenberg overleden

4 juni 2017 | |

PARAMARIBO, 4 jun – Voormalig minister van Financien Humphrey Hildenberg is overleden. Hildenberg, lid van de Nationale Partij Suriname, heeft zich aan het begin van het nieuwe millennium laten kennen als economisch restaurateur. Met André Telting, toen president van de Centrale Bank van Suriname, heeft hij de weerslag helpen keren van de militaire periode en de regeerperiode van Jules Wijdenbosch (NDP).

Volgens berichten was Hildenberg ongeneeslijk ziek. Hij is in het ziekenhuis opgenomen en overleed er korte tijd later. Humphrey Hildenberg is één en zeventig jaar oud geworden. Hij heeft zijn studie economie afgerond in Nederland. Kort na de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname keerde hij terug. Hij werd adviseur van de minister van Opbouw en later topfunctionaris op dit intussen opgeheven ministerie.

Van 1981 tot 1992 was hij econoom bij de Nationale Ontwikkelings Bank. In 1992 werd hij minister van Financiën in het eerste kabinet Venetiaan. Na de verkiezingen van 2000 keerde Hildenberg terug als minister van Financiën. Onder zijn ministerschap is de Surinaamse gulden ingewisseld voor de Surinaamse dollar. De munteenheid raakte tegelijkertijd drie nullen kwijt. Ook na de verkiezingen van 2005 werd hij minister van Financiën.