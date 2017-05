‘Bordo’ begint carrière als artiest en komt naar NL

22 mei 2017 | |

De in Suriname woonachtige Joël ‘Bordo’ Martinus, bekend als de rechterhand van Ronnie Bravo Brunswijk en voorzitter van de voetbal vereniging sv Notch, is (rap)artiest geworden. Hij opereert onder de naam ‘Money Hond Bordo’. Zijn eerste single heet ‘F..k Around’ en is een samenwerking met Bakaa Boi.

Money Hond Bordo is bij velen ook bekend om zijn korte video’s op social media. Leuzen zoals: Vette Nek, Rij Pet A Dagu”, die hij in die korte filmpjes gebruikt zijn enorm populair de jongeren. Niet lang geleden lanceerde hij een nieuwe song ‘President Tek A Telefoon’. Deze was voor de promotie voor zijn show die 20 mei in Anthony Nesty Sporthal in Suriname plaats vond.

Bordo ziet zich zelf als een echte entertainer en treft momenteel ook voorbereidingen voor optredens in Europa. Bekend is dat hij op 27 mei live te bewonderen is tijdens een White Night Party in club Zappa in België. Zijn welkomstfeest vindt op vrijdag 26 mei in Club 26 Twelve in Almere.