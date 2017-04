‘Social Entrepreneurship’ competitie van Global Shapers

25 april 2017 | |

Afgelopen weekend organiseerde Global Shapers Paramaribo een openbare film screening met als thema ‘Social Entrepreneurship’. Daarbij werd de bijzondere documentaire ‘Real Value’ afgespeeld op de pier van Grand Cafe en Restaurant Broki om gevestigde en toekomstige ondernemers ideeën te geven hoe zij op een duurzame manier kunnen bijdragen aan een betere toekomst in Suriname.

Het evenement werd geopend door de trekker van de activiteit, Maria Artist. Daarbij werd dank geuit richting de regisseur Jesse Borkowski, de eigenaar van Broki en het GEF- Small Grants Programme voor hun ondersteuning. De host en discussieleider van de avond, Ferayed Hok, ging daarna in gesprek met enkele deelnemers van de ‘Green, Young & Innovative’ (Greeyative) competitie, welke de Global Shapers Paramaribo vorig jaar heeft gehouden. Deze deelnemers hebben toen hun ideeën, die kunnen bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering, uitgewerkt in een businessplan en gepresenteerd voor een deskundige jury.

De documentaire presenteert een andere vorm van ondernemerschap, zogenoemd social entrepreneurship, door kennis, ervaringen en inzichten van vier ondernemers en een econoom te delen. Bij social entrepreneurship is het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken een integraal onderdeel van de onderneming. Enkele concepten die besproken werden, zijn duurzaamheid, waarden, vertrouwen, trade-offs en nalatenschap.

Na de film volgde een discussie met het publiek, waarbij de inhoud ervan werd gerelateerd aan de omstandigheden van Suriname. Al gauw werd opgemerkt dat we in Suriname kunnen leren van de andere landen, zodat we niet dezelfde fouten maken. Eén aanwezige was er van overtuigd dat de documentaire een formule presenteerde welke ook toegepast kan worden in Suriname. Op de vraag of jongeren in Suriname er eerder voor kiezen om snel winst te maken, werd geantwoord dat de mogelijkheden voor korte en lange termijn voordelen beter in kaart gebracht moeten worden. Op de gedeelde ervaring dat de overheid weinig tot geen ondersteuning biedt aan dergelijke jonge ondernemers, werd geadviseerd dat een goede ondernemer zich niet makkelijk moet laten ontmoedigen en kansen voor zichzelf moet creëren. Ook moet er voldoende aandacht besteed worden aan de “why” en het formuleren van een sterke missie.

Een andere aanwezige herinnerde het publiek dat ons tropisch regenwoud en onze cultuur heel interessant zijn en veel kansen bieden. Ook zijn er voldoende voorbeelden van ondernemers in Suriname die zich mede dankzij hun sterke visie niet hebben laten tegenhouden en succes hebben geboekt. Daarop werd aanbevolen dat dergelijke voorbeelden vaker belicht moeten worden. Verder is benadrukt dat het beter is te streven naar meerdere kleine ondernemingen, dan te focussen op grote ondernemingen. Als je klein bent, ben je immers flexibeler, haalde een participant aan. Men was het er over eens dat “social entrepreneurship” ons uit de crisis kan halen. Er werd aangegeven dat de crisis een ‘social entrepreneur’ niet zou moeten tegenhouden, omdat die voor maatschappelijke verbetering gaat en niet voor winstmaximalisatie. Juist door in deze situatie te geraken, zou men de noodzaak moeten inzien en gemotiveerd moeten raken om naar oplossingen te zoeken. Vooralsnog werd aangegeven dat ondernemers zich niet moeten laten verlammen door de economische crisis.

Na de discussie werd de ‘social entrepreneurship’ competitie gelanceerd door de curator van Global Shapers Paramaribo, Razia Taus. Deze competitie is bedoeld voor jongeren die via een duurzame organisatie maatschappelijke problemen willen aanpakken om zodoende bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van Suriname. Voorbeelden van uitdagingen waaraan men kan denken, zijn de economische crisis, ongelijkheid en milieuproblemen. Jongeren tussen 16 en 28 jaar oud kunnen meedoen door hun business model op te sturen naar globalshapersparamaribo@gmail.com. Uit de inzendingen zullen een paar jongeren geselecteerd worden die toegang zullen krijgen tot trainingen, coaching en veldbezoeken. Op deze manier wilt Global Shapers Paramaribo jongeren een handje helpen tot realisatie van hun maatschappelijke missie.