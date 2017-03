Minister ziet stapels geld in verschuiving zeegrens Suriname

9 maart 2017 | |

PARAMARIBO, 9 mrt – Minister Soeresh Algoe van Landbouw Veeteelt & Visserij, LVV, ziet dik been in de verschuiving van de zeegrens. Suriname mag van de Verenigde Naties honded en vijf en veertig zeemijlen verder de zee in claimen. Dit is voortaan dan de ‘zeegrens’ van het Surinaamse grondgebied. Er zit veel geld in, volgens minister Algoe.

De extra zeemijlen leveren een ‘nieuwe potentiële natuurlijke hulpbron’ op. Suriname zal kunnen profiteren van de enorme voorkomens aan inktvis en tonijn. Of het waar is kon Algoe niet staven tijdens de behandeling van de wet Maritieme Zones in het parlement. Nog voor de toestemming van de Verenigde Naties en de goedkeuring van de wet, is duidelijk dat er tonijn en inktvis voorkomen in Surinaamse wateren.

Dat is dan in het zeegebied voor de kust. Tenminste één bedrijf vangt en verwerkt al enkele jaren tonijn. Hoeveel het Suriname oplevert, behoort tot de diepste nationale geheiemen. Ook daarover kon Algoe niets vertellen in het parlement. Wat hij wel weet is dat er ‘potentie’ in de extra zeemijlen zit. Suriname zou als het ware zo kunnen plukken uit zee en zich een weg banen uit de economische rommel van nu.