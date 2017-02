Bouterse: ik weet dat velen bidden voor Bouterse

25 februari 2017 | |

PARAMARIBO, 25 feb – “Ik weet dat velen bidden voor land, regering en voor Bouterse. Mensen kunnen het zwaar hebben en soms verschrikkelijk zwaar. Ik ben blij dat jullie voor me bidden, maar jullie hoeven geen medelijden met me te hebben in tijden van tegenspoed. We dragen het kruis geduldig, we weten dat het zo moet.” Dit zei president Desiré Bouterse bij de herdenking van de coup van 1980.

“Dit land bevindt zich op een bepaald moment, het heeft een grote verzoening nodig. Natuurlijk zijn er mensen die gewoon niet willen. Als we kunnen bewijzen dat wij verzoening werkelijk kunnen realiseren, zullen we Suriname op de kaart plaatsen”, zei Bouterse. Hij bracht ook een ode aan de overleden medecouppleger Badrisein “Niet omdat Sital de laatste jaren er aparte ideëen op na hield, moeten we hem veroordelen.”

Parlementsvoorzitter Jennifer Simons noemde de periode na de coup markant. “Maar deze periode is voorbij, we kunnnen er niets aan veranderen. We moeten zeker toegeven dat hoewel er successen zijn geweest, er nog zaken zijn die onveranderd bleven. Dat betekent dat het werk niet af is. Laten we tot het punt komen, waarbij we begrijpen dat we het moeten afmaken, een sociaal rechtvaardige maatschappij moeten realiseren.”