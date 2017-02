Derde editie ‘Bijlmer Got Talent’ gaat van start

25 februari 2017 | |

Bijlmer Got Talent is terug! En dit jaar geheel in nieuwe stijl. Op 28 en 29 april vinden de audities plaats. One of The Grand Ladies of Jazz Graziella Hunsel, FunX SuperSongDay-winnaar Amartey, TopNotch-artiest Latifah LaDiva en choreografe Suela Wilsterman zullen de vierkoppige jury vormen die eventueel de Golden Tickets zullen uitreiken.

Affanaisa Krenten en rapper DV zullen de show presenteren. En natuurlijk is er ook iets voor de winnaar: een cheque van 500 euro! Grijp dus je kans en doe mee! De audities vinden plaats in Buurthuis Holendrecht. Vanaf 1 maart tot en met 3 april kunnen Amsterdammers vanaf 8 jaar zich inschrijven.

Bijlmer Got Talent is een idee van Dylan Lennox Bakker die in 2011 in samenwerking met Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Amsterdam het project leven heeft in geblazen. In 2016 kwam Dylan terug met dit concept als empowerment project voor jongeren in Amsterdam Zuid-Oost. In samenwerking met Stichting South East Stars, POZO, PBAZO en de Buurtambassdeurs werd een show van twee uur neergezet in jongerencentrum No Limit waar de jongeren met hun eigen geschreven en zelf geproduceerde muziek optraden.