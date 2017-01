Lyco Reunion Party met Trafassi in Rijswijk

9 januari 2017 | |

Vorig jaar bestond het Mr. Dr. J.C. De Miranda Lyceum(LYCO) in Suriname 50 jaar! Om dit te vieren werd er in november 2016 een gezellige Lyco Reünie in Paramaribo georganiseerd. En dat gebeurt nu ook in Nederland! Op zaterdag 11 februari 2017 is er voor het eerst een speciale LYCO REUNION PARTY in Rijswijk(Zuid-Holland) met live muziek van de populaire band TRAFASSI!

Het feest vindt van 22.00u – 04.00u plaats in de Sir Winston Club, een exclusieve en sfeervolle locatie in Rijswijk, vlakbij Den Haag. TRAFASSI brengt ons die avond weer even terug naar onze LYCO tijd! Tussendoor draait DJ Meo Mania de leukste hits uit de jaren ’70, ’80, ’90 en 2000.

Deze unieke Reunion Party mag je niet missen! Speciale ‘Early Bird’ kaarten kosten slechts 15 euro (exclusief fee) (normaal 17,50) en zijn in de voorverkoop direct online verkrijgbaar via http://bit.ly/LYCOreunion of in Den Haag bij restaurant Warung Mini XL en in Rotterdam(Zuid) bij Carifesta(010-2151770)

Op de dag zelf zijn de kaarten aan de deur duurder en beperkt beschikbaar!

LYCO REUNION PARTY

Zaterdag 11 februari 2017

Sir Winston Club

Kessler Park 30, 2288 GS Rijswijk(ZH)

Tijd: 22.00u – 04.00u

Muziek: TRAFASSI & DJ Meo Mania

Tickets: direct online via http://bit.ly/LYCOreunion

Info: 010-2151770 en www.mirandalyceum.org