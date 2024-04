Politieman lost waarschuwingsschoten om vechtersbazen uit elkaar te halen

Een agent van politie in Suriname heeft afgelopen vrijdag rond 05.00u schoten gelost, toen hij twee vechtende groepen aantrof. Dit gebeurde nabij Wakapasi te Paramaribo.



Vernomen wordt dat de politieman toevallig langs reed en getuige was van de vechtpartij. Hij besloot enkele waarschuwingsschoten te lossen om de groepen uit elkaar te halen. Niemand werd daarbij geraakt.



Één van de partijen heeft zich daarna bij politie Centrum aangemeld. Een 29-jarige man gaf aan dat hij tijdens de worsteling door onbekenden beroofd is van zijn gouden bracelet en deed aangifte van beroving.



Het motief van de vechtpartij is vooralsnog niet bekend. De Surinaamse politie heeft beide partijen opgeroepen voor verhoor.