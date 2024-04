Inhalende scooterrijder zwaargewond na botsing tegen afslaande pick-up

Een scooterrijder is zondagmiddag zwaargewond geraakt na een aanrijding met een pick-up aan de Sastrodisomoweg in Suriname.

Het slachtoffer is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De pick-up als de scooter reden in dezelfde richting over de voornoemde weg. Het vrachtvoertuig was de voorrijder.

Bij een privé weg sloeg de chauffeur rechtsaf en op dat moment haalde het slachtoffer het voertuig in met als gevolg de aanrijding.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.