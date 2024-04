Buren ontdekken lijk 92-jarige man in woning na enorme stank

Een 92-jarige man heeft vermoedelijk vier dagen dood gelegen in zijn woning aan de Japonicastraat in Suriname.



Het lijk dat in verre staat van ontbinding verkeerde is zondagmorgen rond 08.00u ontdekt nadat buurtbewoners enorme stankoverlast ondervonden.

Ze gingen op onderzoek uit en kwamen erachter dat de hoogbejaarde in de woonkamer onder het raam lag. De politie van Nieuwe Haven ging na de melding ter plaatse en trad de woning binnen.

Volgens de buren hebben ze de hoogbejaarde man vier dagen niet gezien. Het vermoeden bestaat dat hij al die dagen dood in de woning lag.



Het stoffelijk overschot is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie vervoerd naar het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.