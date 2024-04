Weer Venezolaanse visser overleden op vissersboot

In Suriname is afgelopen nacht een 29-jarige visser aan wal gebracht nadat hij door zijn collega’s dood werd aangetroffen in een vissersboot.

De boot was op zee toen de vissers merkten dat Juan Vasquez geen teken van leven meer vertoonde. Hij werd aan wal gebracht aan de Anton Dragtenweg en de Surinaamse maritieme politie werd ingeschakeld (foto boven). Vandaaruit is het lijk vervoerd naar het mortuarium.

Vrijdagavond werd ook al de 37-jarige Venezolaanse visser Luis Jesus Narvaez Marcano dood in een vissersboot op zee aangetroffen door zijn medevissers. Het lichaam werd ook aan wal gebracht bij SAIL aan de Anton Dragtenweg. Nadien is het lijk na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen.

In beide gevalen is de doodsoorzaak vooralsnog niet bekend.