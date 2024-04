Winkelierster en arbeider overvallen en gekneveld achtergelaten

Vijf criminelen hebben donderdagavond na sluiting van een supermarkt aan de Toevluchtweg in Suriname, een gewapende roofoverval in de zaak gepleegd.



In gesprek met Waterkant.Net zegt de winkelierster dat ze samen met haar arbeider in de winkel was. Na 21.30u sloot ze de deuren van de supermarkt.



Op een gegeven moment kwamen vijf mannen tevoorschijn die zich vermoedelijk in de supermarkt schuilhielden. Ze waren gewapend met vuistvuurwapens en jachtgeweren.



De 38-jarige winkelierster P.H. werd onder schot gehouden en samen met haar arbeider gekneveld. Ze liep zwellingen op aan haar armen en heeft niet kunnen zien hoe de daders de plaats hebben verlaten.



De buit betreft een kluis inhoudende een onbekend geldsbedrag in Surinaamse dollars, euro en USD.



De politie van Uitvlugt was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.