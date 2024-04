Illegale landingsbaan in Commewijne onklaar gemaakt door leger en JIT

Het Openbaar Ministerie in Suriname (OM) heeft laten weten dat er afgelopen donderdag een illegale landingsbaan onklaar is gemaakt.

De baan werd aangetroffen in de omgeving van de Motkreek in het district Commewijne. Het Justitieel Interventie Team (JIT) en het Nationaal Leger hebben gezamenlijk deze actie uitgevoerd, in opdracht van het OM.

In het kader van de bestrijding van georganiseerde (trans)nationale drugscriminaliteit worden regelmatig acties ondernomen om landingsbanen die voor illegale doeleinden worden gebruikt, zichtbaar te maken. Deze banen worden vervolgens onklaar gemaakt.

Het gaat om de eerste illegale landingsbaan die dit jaar onklaar is gemaakt en wel op donderdag 4 april 2024.