Respect en bewondering klinken door in de herinneringen aan Bryan Babel

[INGEZONDEN] – “Huuuhh huuh hee wuogh whoog nhou” zo klonk het. Ik wist en begreep dat hij “wacht even noh”, bedoelde. Even de aandacht vragen. Hij had weer een mooie rap tekst of een nieuwe dansmove.

Zijn unieke geluiden – een persoonlijke taal die de aandacht trok – waren de voorbode van nieuwe creaties, of het nu een tekst of een dansmove was. In de haast van het dagelijks leven, zelfs zonder geld op zak, had hij het vermogen om te boeien en te inspireren. Zijn verzoek was eenvoudig: het delen van zijn kunst, of het nu ging om een nieuwe rap op de radio of een optreden in de straten van Paramaribo, Suriname.

De straatartiest pur sang, Bryan, leefde voor zijn passie en doorzettingsvermogen. Hij was een levend bewijs dat beperkingen overwonnen kunnen worden; een bron van inspiratie en vastberadenheid. Als mede-‘kondreboi’ leerde ik hem kennen in de vroege jaren ’90, waar hij het leven van de straatfeesten en dansvloeren verrijkte.

Verkeerd begrepen door velen, maar echt gezien door enkelen, was Bryan geen zwerver, geen verslaafde, geen lastpost. Hij was een man van principe, nooit bedelend, altijd bereid om te werken en een helpende hand te bieden. Zijn verhaal was een van zuiverheid; nooit gaf hij zich over aan roken, drugs of alcohol in mijn bijzijn.

Zijn kleding was altijd netjes en schoon, een uiterlijke manifestatie van zijn innerlijke trots. Bryan Babel, alias ‘Oin Oin’, was een echte strijder. Hij streefde naar gelijke kansen en wilde, ondanks zijn eigen uitdagingen, anderen geluk brengen met zijn talent.

Ik herinner me nog goed hoe hij enkele jaren geleden in 2017 mij zijn boekje met teksten en raps toonde, en hoe hij me vol trots zijn opnames op zijn telefoon liet horen. Hij had een droom: dat zijn muziek gehoord zou worden op RadioABC Suriname, een belofte die ik hem deed met de hand op mijn hart.

Mijn verbazing was groot toen ik hem later zag optreden bij Broki karaoke. Zijn zelfvertrouwen en talent vulden de ruimte, en ik realiseerde me dat hij ook voor mij een rolmodel was. Zijn doorzettingsvermogen en geloof in zichzelf zijn lessen voor ons allen.

Rond Pasen, een tijd van wederopstanding en herinnering aan het verhaal van Christus, staat ‘Oin Oin’ symbool voor veerkracht en vernieuwing. Hij is niet alleen een icoon van Paramaribo, maar voor iedereen die het geluk had getuige te zijn van zijn straatoptredens.

De Waterkant zal zonder zijn aanwezigheid niet meer hetzelfde zijn, maar de herinneringen aan de tijd die we met hem deelden zijn onuitwisbaar.

Op 2 april werd ik wakker met het nieuws van zijn heengaan. Mie mati, strijder, baas Oin Oin, Bryan Babel, weet dat velen van ons de leerzame momenten die we met jou hebben gedeeld, zullen koesteren.

Gran tangi!

Quintis Ristie – Foto (c) P1QU3 PHOTOGRAPHY