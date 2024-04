In woning overvallen man kent één van de verdachten

Een 63-jarige man is afgelopen maandag slachtoffer geworden van een beroving door drie in zijn woning aan de Slagbalstraat in Suriname. Volgens het slachtoffer is een van de verdachten bekend bij hem.

Iets na 02:20u in de nacht hoorde het latere slachtoffer gestommel buiten zijn woning in het politie ressort Livorno. De man besloot een kijkje te nemen en deed de achterdeur open.

Bij die gelegenheid werd hij overrompeld door drie mannen die gewapend waren met een schroevendraaier, een koevoet en een scherp voorwerp.

Het slachter werd vervolgens gekneveld waarna de mannen zijn ringen alsook een halsketting buitmaakten. Ook geldbedragen in euro en Surinaamse dollars werden weggenomen door de mannen.

Na de beroving vluchtten de mannen in een onbekende richting te voet weg. De politie van Livorno werd op de hoogte gesteld van de beroving en ging ter plaatse voor onderzoek.

Het slachtoffer bleef ongedeerd tijdens de beroving. Er zijn nog geen aanhoudingen in de zaak verricht. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.