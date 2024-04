Urban Music Legends Festival (UMLF) maakt line-up bekend

Het duurt niet lang meer en dan kleurt heel het land weer Oranje! Zo ook bij Urban Music Legends Festival (UMLF). Dit jaar met een line-up met zowel nieuw talent als de legends uit de scene! We hebben voor jou: Mula B, Jayh, Dopebwoy, Bokoesam, Adje, Katnuf, Yxng Le, Gio en nog vele anderen. Naaste deze live artiesten hebben we ook de beste van de beste deejays voor jullie verzameld, zo kan je o.a. genieten van Dj Irwan, Biggi, WEF, Miguell Kaidel, Afrolosjes Soundsystem en Melv!ee!

Vaste partner ‘FunX’ is er weer bij, ‘All The Way Up’ sluit dit jaar voor het eerst aan, net als ‘Friday Freshness en DJ Irwan present the oldschool party’, het internationale ‘Mon Cheri’ en ‘Legends Never Die’ helemaal vanuit België!

Het festivalterrein bevindt zich in het Rhônepark in Amsterdam-West, op loopafstand van Station Amsterdam-Sloterdijk, en is dit jaar bijna volledig overdekt. Vanaf 13:00 uur gaan de deuren open, en om 20:00 uur is de dag editie voorbij. Maar niet getreurd! Daarna openen wij onze deuren voor de afterparty en gaan we door tot 03:00 uur!

Kaartjes zijn verkrijgbaar via www.UMLF.nl. Voor meer informatie kun je ons volgen op social media @urbanmusiclegendsfestival. Urban Music Legends Festival wordt gedurende de dag ook live uitgezonden op FUNX.