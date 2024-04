Brandweer voorkomt erger bij beginnende brand in Anthony Nesty Sporthal

De brandweer wist vanmiddag erger te voorkomen bij een beginnende brand in een opslagruimte in de van Anthony Nesty Sporthal (NIS) in Suriname.

De brandweer kreeg de melding van rookontwikkeling uit het gebouw van NIS en rukte uit naar het adres aan de Jagernath Lachmonstraat.

Ter plaatse aangekomen bleek het te gaan om een beginnende brand in een opslagruimte waar onder andere sportmateriaal wordt opgeslagen.

De blussers hadden het vuur snel onder controle en keerden weer terug naar de basis. De politie van Flora was ook ter plaatse voor onderzoek.