Vrouw betrapt man in auto met andere vrouw en bekladt haar auto met ‘hoer’

Op donderdag 7 maart deed de 40-jarige V.D. aangifte van vernieling van haar voertuig tegen de 39-jarige C.S in Suriname. Volgens verklaring van V.D. zat zij de dag daarvoor in de auto van M.D., die zij pas had leren kennen. Haar voertuig had zij naast het voertuig van de man geparkeerd.

Tijdens het gesprek in de auto kreeg M.D. een telefoontje. V.D. hoorde daarbij via de telefoon een vrouwspersoon tekeer gaan. Kort na het gesprek zag zij een vrouwspersoon voor de wagen van de man staan. M.D. gaf haar door dat zij even weg zullen rijden, omdat de vrouw die voor zijn voertuig staat gek is.

Na een aantal uren gereden te hebben vroeg V.D. weer aan M.D. wie de vrouw was, echter weigerde hij antwoord daarop te geven. Zij concludeerde dat het vermoedelijk moest gaan om zijn vrouw.

Omdat V.D. geen problemen wilde veroorzaken, vroeg zij aan de man om haar bij een taxibedrijf af te zetten. Hierna haalde zij haar zusje op om samen haar voertuig op te halen.

De volgende ochtend constateerde V.D. dat op het linkerportier van haar voertuig, vermoedelijk met een scherp voorwerp, ‘hoer’ was geschreven.

Na goed speurwerk van de politie werd de 39 jarige C.S. opgespoord en aangehouden. Bij haar voorgeleiding gaf zij toe de daad in een moment van opwelling te hebben gepleegd.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd de vrouw, na de schade te hebben vergoed, heengezonden.