Hakrinbank waarschuwt voor oplichting door nep-medewerkers

De Hakrinbank in Suriname heeft afgelopen week een waarschuwing naar buiten gebracht over kwaadwillenden, die zich telefonisch voordoen als medewerker van de bank en klanten bellen voor de aankoop van vreemde valuta bij de bank.

In enkele gevallen is de klant gevraagd om het bedrag in Surinaamse dollars (SRD) buiten bij de bank af te geven en gevraagd om vervolgens binnen het vreemde valuta bedrag af te halen.

“Dit is geen werkwijze van de bank. De actie van deze kwaadwillenden leidt uiteindelijk, indien succesvol, tot oplichting”, waarschuwt de bank.

“Wij adviseren dat u in voorkomende gevallen rechtstreeks contact opneemt met de bank om dergelijke pogingen te melden bij de bank” aldus de Harkinbank.