Surinaamse Nederlander aangehouden vanwege banden met Italiaanse mafia

De politie in Guyana heeft een 49-jarige Surinaamse Nederlander aangehouden, die door Italië gezocht werd vanwege banden met de mafia en cocaïne handel.

Het gaat om de in Nickerie geboren Vitesh Guptar melden Guyanese media. Hij is in het bezit van een Nederlands paspoort afgegeven in Den Haag.

Guptar wordt verdacht van grootschalige internationale cocaïnehandel via onder meer Brazilië, Guyana en Suriname. Ook zou hij deel uitmaken van de Italiaanse misdaadorganisatie ‘ndrangheta.

De man woont in Georgetown waar hij een winkel had in Duke Street. Hij werd in een uitgaansgebied opgepakt na een tip.