Suriname op toerisme beurzen in VS en Frans-Guyana

De Suriname Hospitality and Tourism Association heeft in samenwerking met het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme van 8 tot 10 maart geparticipeerd aan de internationale toerisme beurs in de USA, Travel and Adventure Show in Atlanta.

Deze toerisme beurs behoort tot een van de grootste reisevenementen in de Verenigde Staten en biedt een platform voor reisexperts, exposanten, bestemmingen en leveranciers om hun toerisme producten en diensten te presenteren aan de reisliefhebbers.

De Amerikaanse markt heeft enorm veel potentie voor de toerisme industrie in Suriname. Door deel te nemen aan internationale beurzen waaronder de VS, kunnen we ons verhaal vertellen, nieuwe markten aanboren en onze positie als een topbestemming in de regio versterken.

De leden waaronder Overbridge River Resort en Knini Paati Eco River Resort die Suriname en overige deelnemende bedrijven hebben Suriname fysiek vertegenwoordigd.

In Frans-Guyana heeft men ook deelgenomen aan de ‘Salon du tourisme et des loisirs de la Guyana PROGT’, in Matoury, Frans – Guyana, gehouden van vrijdag 8 maart tot en met zondag 10 maart.