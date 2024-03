Een Nederlander die met vakantie in Suriname vertoeft, is vannacht kort na middernacht met een gehuurde terreinwagen over de kop geslagen aan de Rambaranmishreweg in Nickerie.

Het is nog onduidelijk hoe de bestuurder het verkeersongeval voor elkaar heeft gekregen. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

De wagen is zwaar beschadigd geraakt en afgevoerd naar een opgegeven adres van de bestuurder.