Ondernemers worden voorzien van informatie over duurzame energieontwikkeling

De United States Agency for International Development (USAID) heeft met betrekking tot duurzame energieontwikkeling binnen het Caribisch Gebied mogelijkheden geboden aan ondernemers. In het kader hiervan heeft het Directoraat Technologische Innovatie (DTI) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), een informatiesessie georganiseerd. Dit is voortgevloeit uit de Caribbean Climate Investment Program (CCIP), een initiatief van de Climate Finance for Development Accelerator.

Deze sessie is gehouden voor ondernemers in Suriname om hun de mogelijkheden aan te bieden voor innovatieve oplossingen zoals klimaatsverandering die zij kunnen implementeren in hun bedrijfsvoering. Er is een budget van 28 miljoen USD beschikbaar voor dit soort activiteiten, waarvoor alleen bedrijven in aanmerking komen. De sessie heeft plaatsgevonden op dinsdag 20 februari in de vergaderzaal van het ministerie van EZ.

USAID’s Acting Deputy Chief of Mussion, Catherine Griffith, geeft aan dat de CCIP bedoeld is om te helpen bij het bevorderen van de doelstellingen om het klimaat te verbeteren door de potentie van de particuliere sector. Zij erkent dat de particuliere sector een belangrijke rol speelt in de Surinaamse economie. Doordat er vaak intense overstromingen, langere periodes van droogte en temperatuurstijging zijn, kan er een negatieve invloed ontstaan voor bedrijven.

Suriname is een van de meest kwetsbare landen. De mogelijke negatieve impact van klimaatverandering op bedrijven kan economische verliezen veroorzaken, vooral door een extreem weer. Daarom kiezen ze voor een samenwerking om het risico van klimaatverandering proactief te behandelen en de weerbaarheid van de bedrijven te vergroten.

Directeur DTI, Rafiq Ilahi, heeft aangegeven dat er 35 bedrijven uitgenodigd zijn om de informatie tot zich te nemen. Hij wil trachten om het makkelijk te maken voor de ondernemers zodat ze kunnen investeren. DTI geeft in zijn missie aan dat ze bij alle innovatieve activiteiten barrières wegnemen voor ondernemers.