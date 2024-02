Uitspraak Nederlands Kort Geding tegen Gerard van den Bergh op 6 maart

In Rotterdam vond vanmorgen het Kort Geding plaats in de zaak, waarbij de Nederlandse ondernemer Gerard van den Bergh in Nederland vorige maand gesommeerd werd om iedere verhandeling van zijn boek over corruptie en zakendoen in Suriname -met daarop de foto van de Surinaamse president Santokhi- te staken.

Uit de zaak blijkt dat de president van Suriname geen bezwaar heeft gemaakt over de inhoud van het boek. Het gaat het staatshoofd om het gebruik van zijn foto op een boek over corruptie in Suriname; een boek waarin de president zelf geen corruptieve handelingen wordt verweten.

Santokhi liet zijn advocaat een sommatie sturen naar Van den Bergh en zijn uitgever in Nederland. Toen daarop geen reactie volgde stapte de president naar de Nederlandse rechter en maakte een Kort Geding aanhangig.

De behandeling van dit Kort Geding vond vandaag, woensdag 21 februari 2024, om 10.00u plaats bij de Rechtbank Rotterdam aan het Wilhelminaplein. De rechter doet over twee weken, op woensdag 6 maart 2024, uitspraak in deze zaak.