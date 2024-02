Brunswijk benadrukt geen enkele bemoeienis met Pan American case te hebben gehad

“Ik was bij drie regeringsvergaderingen en bij al deze drie heb ik gezegd: aanhouden. En we hebben ook al die drie keren aangehouden. Totdat ik niet in een andere vergadering was en in dié vergadering is het goedgekeurd. Dus waar ik er niet bij was. Dat moet duidelijk zijn”, zegt de vicepresident van Suriname Ronnie Brunswijk.

Hij reageerde woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering op de kwestie rondom de particuliere onderneming Pan American Real Estate NV, waar president Chan Santokhi en minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken door een klokkenluider beschuldigd worden van het benadelen van de Staat voor ruim 7.5 miljoen US dollar.

President Santokhi zei in een recent interview in de media dat al deze zaken in de Regeringsraad zijn besproken en alle coalitiepartners hebben meegestemd voor dit model van Public Private Partnership (PPP). Volgens Santokhi moet daarom niemand buiten een show komen geven dat zij niets weten.

Brunswijk benadrukt vandaag geen enkele bemoeienis met deze case te hebben gehad. Ook ontkent hij met scenario’s bezig te zijn om de president in problemen te brengen, zodat hij de presidentsstoel als waarnemer kan invullen. Volgens de vp zijn al de gelekte stukken over deze case via het secretariaat van het kabinet van de president gelekt.

“Dat zijn de scenario’s die de mensen schrijven. Ik heb de Grondwet niet geschreven en de Grondwet is duidelijk wat dat betreft. Niks is hier bij mij gebeurd. Dus ik kan onmogelijk aan een stuk komen dat bij het secretariaat van de president zit. Dus al die stukken die op straat zijn gekomen, zijn gekomen van daar. Er is geen enkel stuk hier, geen enkel raadsvoorstel of raadsstuk. Alles wat die klokkenluider heeft gevonden is niet via mijn kabinet”, aldus Brunswijk.

Volgens de tweede man van het land neemt hij genoegen met wat God hem heeft gegeven. Als voorzitter van de ABOP beweert hij dat zijn partij nooit een afspraak met de NDP heeft gemaakt om een motie van wantrouwen tegen president Santokhi in te dienen.

“Een motie van wantrouwen tegen me eigen regering? Laten ze zeggen wie dat heel scenario heeft geschreven. En het gaat nooit lukken. Ik word gevraagd: ‘zet die mensen van jouw voor een motie van wantrouwen, laten ze ook tekenen op die motie’. Ik zeg: ‘no way!’ Geen enkele parlementariër van mij. Ze zijn vrij om dat te doen, maar dat advies gaat nooit komen van de leiding van de partij. Ik zit in de regering. Als de regering naar huis gaat, ga ik ook naar huis. En dat wil ik niet”, aldus vicepresident Brunswijk.

Opmerkelijk is dat zijn voortvluchtige partijgenoot Joel ‘Bordo’ Martinus in onderstaande video duidelijk de president beschuldigd en zegt dat het staatshoofd opgesloten moet worden: