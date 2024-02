Verdachte rent weg uit wachtruimte politiebureau Nieuwe Haven

De 24-jarige Regino G. is woensdagmiddag weggerend uit de wachtruimte van politiebureau Nieuwe Haven in Suriname.



Vernomen wordt dat de verdachte zelf het politiebureau had aangedaan in verband met een zaak met betrekking tot beroving en openlijke geweldpleging.

Toen hij merkte dat de zaak in zijn nadeel zou uitkomen rende hij weg uit de wachtruimte.



De verdachte hield de politie voor dat hij dringend naar het toilet moest. Bij die gelegenheid rende hij plotseling weg. Hij werd achterna gezeten door de agenten, echter zonder het gewenste resultaat.

De Surinaamse politie is bezig met de opsporing van de verdachte.