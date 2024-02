President Santokhi naar 46ste Caricom Heads of Government Meeting in Guyana

President Chandrikapersad Santokhi zal dit weekend afreizen naar Guyana om te participeren aan de 46ste Caricom Heads of Government Meeting. Het evenement brengt de leiders van de Caribische landen bijeen om te discussiëren over regionale kwesties en samenwerking. De reguliere staatshoofdenbijenkomst zal plaatsvinden van 25 tot en met 28 februari in Georgetown.

Tijdens de ontmoeting zal er volgens minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking in Suriname (BIBIS) verschillende belangrijke onderwerpen worden besproken, waaronder economische samenwerking, veiligheid, klimaatverandering, migratie issues en regionale integratie. Ook de kwestie van Guyana en Venezuela zal aan de orde komen.

De bewindsman benadrukt dat van groot belang is dat de Caricom-landen samenwerken en consensus bereiken over de richting die zij willen volgen om de belangen van de regio te behartigen.

Naast het bijwonen van vergaderingen zal president Santokhi ook bilaterale gesprekken voeren met andere staatshoofden om de banden te versterken en mogelijke samenwerkingsmogelijkheden te verkennen.

Deze bilaterale gesprekken zijn bedoeld om dieper in te gaan op bepaalde onderwerpen die specifiek relevant zijn voor beide landen. “Hierbij kunnen bijvoorbeeld handel, veiligheid, migratie of internationale samenwerking aan bod komen”, merkt minister Ramdin op. Door rechtstreeks met elkaar te overleggen kunnen de staatshoofden tot oplossingen komen die beide landen ten goede komen.

Het Surinaamse staatshoofd zal verder een toespraak houden voor de Suriname-Guyana Business Chamber. In zijn toespraak zal hij ingaan op de economische samenwerking tussen de twee landen en de mogelijkheden voor verdere groei en ontwikkeling op dit gebied.

Daarnaast staat op de agenda een presentatie gepland voor de Rotary Club in ons buurland. “Het belooft een zeer vruchtbare bijeenkomst te worden, waarbij belangrijke beslissingen zullen worden genomen en belangrijke kwesties zullen worden besproken. We hopen dat deze bijeenkomst zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling en samenwerking binnen de Caricom”, geeft minister Ramdin aan. Hij kijkt uit naar een vruchtbare bijeenkomst en is optimistisch over de uitkomst.