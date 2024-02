Stichting Gabriel Development Foundation organiseert wederom op 2 maart 2024 een masterclass “Talentontwikkeling draagt bij tot duurzame inzetbaarheid van uw personeel”.

Medewerkers zijn de drijvende kracht achter het succes van een bedrijf. Door aan de slag te gaan met talentontwikkeling zijn mensen productiever, leren ze beter communiceren en wordt de onderlinge samenwerking versterkt. Tijdens de masterclass worden er enkele onderwerpen behandeld zoals:

1. Wat is talentontwikkeling

2. Hoe werkt talentontwikkeling

3. Instrumenten voor talentontwikkeling

4. Wat is talentmanagement.

5. Creativiteit, innovatie en concurrentievermogen

6. Organisatie strategie

De training wordt verzorgd door de heer Kenneth Muringen een gedreven professional met meer dan 30 jaren ervaring in het veld van marketing, sales, business development en strategische planning. Vanwege de bijdragen die hij geleverd heeft is hem gevraagd de masterclass te verzorgen zodat hij belangrijke tools mag doorgeven aan leidinggevenden. Na de masterclass is het de bedoeling dat deze leidinggevenden gaan investeren in hun medewerkers, waardoor de medewerkers gemotiveerd en meer geneigd zijn bij de organisatie te blijven.

Stichting Gabriel Development Foundation is opgericht op 28 april 2022 met als doel om bij te dragen aan een beter Coronie. De oprichter, Gabriel Jacott, een Coroniaan en voormalig artiest wil met de stichting zoals de naam het als zegt (development) investeren op elk gebied zoals talentontwikkeling, leiderschap, het stimuleren van ondernemerschap en landbouw activiteiten, niet alleen in Coronie maar ook in andere districten.