PL-topper Nasier Eskak: “PL never dies!”

Volgens PL-topper Nasier Eskak hebben politieke tegenstanders de bewoners van Saramacca de afgelopen jaren met twee leugens willen doen geloven dat de Pertjajah Luhur (PL) een dode partij is.

De eerste leugen was dat indien men op de rood-witte partij stemt, dit dan een verloren stem zou zijn. De tweede leugen was om niet op de PL te stemmen aangezien het al afgelopen is met deze partij.

“Omdat unu ben bribi a leugen, heeft dat ons 439 stemmen opgebracht in Saramacca. Uit een electoraat van 10.000 kiesgerechtigden. Wel ifi den man kon a leisi disi, dan i taigi en: meneer teki a waka yere, want PL never dies!”, zei Eskak zaterdagavond op een PL ressort meeting te Tijgerkreek Saramacca.

Volgens de politicus, die ook directeur is op het ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft Saramacca met de opkomst op deze vergadering getoond dat deze leugens zijn achterhaald en dat de PL juist altijd heeft bestaan in het district. “Laten we leren hieruit en laat het ons nooit meer overkomen. Laten we werken naar sterke kernen, want te den kernen tranga dan a partij ooktu tranga”, aldus Eskak.

Hij bleef ook kort stilstaan bij de gebeurtenissen op 17 februari 2023, afgelopen;open zaterdag precies een jaar terug. Dit alles kwam volgens hem vanwege een stille wanhoop die leefde bij het volk en op die dag tot uiting kwam op een manier die velen heeft laten schrikken.

“17 februari was ook een voortvloeisel dat het volk niet tevreden was met het bestuurlijke van het land. Oneens was met de manier van politiek bedrijven in het land. U mag erop vertrouwen dat als PL het voor het zeggen zou hebben, dat die dag van 17 februari 2023 nooit zou zijn gekomen. Omdat de PL versterking van de democratie en bestuur als één van de pijlers in haar partijprogramma heeft. Nownowde a minister fu Binnenlandse Zaken e rol wan heri Public Sector Reform- programma uit om recht te trekken wat in de 10 jaren onder een andere regering kapot is gemaakt”, aldus de PL-topper.

Volgens de PL-topper heeft Saramacca duurzame ontwikkeling nodig. Zo is er een rapport van het Planbureau waarin staat dat Saramacca potentie heeft voor rijst- en fruitteelt. “En Saramacca is goed voor 10.000 hectare rijstteelt met een omzet van respectievelijk 16 miljoen US dollars per jaar. En 10.000 hectare fruitteelt met een omzet van 60 miljoen US dollars per jaar. Met in het vooruitzicht werkgelegenheid voor minimaal 5.500 mensen uit Saramacca. A potentie de. Maar fu benut a potentie dati unu musu kenki a denki pikinso ooktu. No seni den boi nanga dochter fu unu go na overheid suku wan wroko. Voed ze op en laten ze de waarde kennen van de gronden die jullie hier hebben”, zei Eskak.

De PL is volgens de politicus bereid om te helpen met de kosten voor het opzetten van een bedrijfsplan door de kosten zwaar te brengen naar 3.000 SRD. Dat is veel minder dan de 350 tot 750 US dollars die door bedrijven wordt gevraagd voor het opzetten van zo een plan. “Dan heeft u een beleidsplan waarmee u naar een instantie kunt gaan om kapitaal te zoeken. Dan i kan cultiveer a gron san unu abi. Dan yu bigin yu eigen onderneming. Want Saramacca heeft die potentie. Kow bribi ini unu srefi”, aldus de PL-topper.