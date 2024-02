In het pand van de voormalige bardancing Mundial in Suriname, is afgelopen nacht opnieuw brand uitgebroken.

De redactie van waterkant.Net verneemt dat er rond 01.00u een fikse brand was, zoals in onderstaande video te zien is.

Vanmorgen tegen 06.00u moet de Surinaamse brandweer opnieuw uitrukken om vuur in het pand op de hoek van de Commissaris- en Zwartenhovenbrugstraat, te blussen.

De oorzaak is nog onbekend. Op 26 januari was er ook al brand in twee panden.