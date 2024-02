Sewcharan: “In Suriname kan je met geld verkiezingen winnen”

“Ik denk dat je in Suriname, en dat is bewezen, met geld verkiezingen kan winnen”, zegt Gerold Sewcharan, advocaat tevens voorzitter van de Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO).

Uitgaande van deze stelling concludeert Sewcharan dat vooral de jonge politieke partijen, waarvan haast allemaal kapitaal niet sterk zijn, geen kans maken om onder de huidige omstandigheden de verkiezingen te winnen.

“Dat geld gaat nu misschien nog een rol spelen, maar we moeten kijken om dat aan banden te gaan leggen. Er moet wetgeving komen om dat te reguleren. Want het mag niet zo zijn dat die ene partij die meer geld heeft dan de andere partij, dat die partij die verkiezingen wint. Puur alleen omdat die meer geld heeft en geld dus de doorslaggevende factor is. Dus niet kennis, niet politieke overtuiging, ideologie of filosofie, menen met het volk of wat dan ook. Maar puur geld. Dat no mag toch”, aldus de politicus in het programma Bakana Tori.

Aangezien politiek een duurzame activiteit is, heeft Sewcharan als voorzitter van een jonge partij het vertrouwen erin dat er een dag zal komen dat PRO wel de verkiezingen zal winnen.

Met de wijziging van de Kiesregeling van Suriname vorig jaar heeft het parlement de waarborgsom voor politieke partijen op te trekken naar ongeveer 750.000 SRD. Dit is het bedrag dat politieke partijen zullen moeten neertellen indien zij mee wensen te doen aan de verkiezingen op 25 mei 2025. Bij de vorige verkiezingen was de waarborgsom 96.250 SRD.

PRO is net als DA ’91 en DNL een felle tegenstander van deze verhoging. Sewcharan stelde dat hij ook nog steeds tegen het verbod op pre-electorale combinatievorming is, zoals dat in 2019 is aangenomen. De beperkingen momenteel bij het Constitutioneel Hof in Suriname zullen hem echter niet ontmoedigen om hiertegen in beroep te gaan.

Beide gevallen zal hij juridisch voorleggen aan de kantonrechter in Suriname.

“Voor wat ik ga vorderen heb ik het Constitutioneel Hof in mijn juridische opvatting niet nodig. Ik ga dat gewoon voorleggen aan de kantonrechter. Toen onder het vorig parlement de kwestie van de waarborgsom werd verhoogd hebben we ook geprocedeerd. Want we vinden het een kwalijke zaak dat je als politieke partij geld op tafel moet leggen om gebruik te kunnen maken van je eigen recht. Dat kan niet. Dus wij gaan daartegen weer procederen om dat van tafel te krijgen. Dit kan gewoon niet. Het is een beperking van onze democratische rechten”, aldus Sewcharan.