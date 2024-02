Opera van Surinaamse componist Helstone in Concertgebouw Amsterdam

De Surinamer Johannes Nicolaas Helstone behoorde tot de eerste Surinaamse componisten van klassieke muziek. Helstone die tijdens de slavernij in 1853 geboren werd op plantage Berg en Dal aan de Surinamerivier, studeerde in 1894 af aan het conservatorium in Leipzig (Duitsland) en oogstte succes als organist, pianist en componist in Berlijn, Parijs en Wenen.

In plaats van zijn internationale carrière voort te zetten koos hij er voor terug te keren naar zijn geboorteland om de Surinaamse cultuur verder te helpen ontwikkelen. Hij gaf les, was organist van de Lutherse kerk en oprichter van Het Hernhutter-Comité, schreef essays en bestudeerde het Sranantongo, waarvoor hij een grammatica ontwierp.

Een van zijn belangrijkste werken is de opera Het pand der goden uit 1906, dat na zeer succesvolle uitvoeringen in Paramaribo en Berlijn in de vergetelheid taakte. Na bijna 120 jaar zal het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam deze opera op donderdag 15 februari 2024 uitvoeren.

De uitvoering wordt op zondag 18 februari om 14.00 uur ook uitgezonden op de radio en wel op NPO Klassiek via AVROTROS.