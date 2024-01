Grote brand bij pand bardancing in Paramaribo

Op de hoek van de Commissaris- en Zwartenhovenbrugstraat in Suriname zijn twee panden vanmiddag in brand gevlogen.

De brand zou begonnen zijn bij een woning en overgeslagen zijn naar de voormalige bardancing Mundial Club in het centrum van Paramaribo.

De Surinaamse brandweer is op het moment van schrijven bezig het vuur dat overgeslagen is op de bardancing, te blussen. Het woonhuis is geheel afgebrand.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.