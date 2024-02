Vandaag is Internationale Dag van het Huwelijk

Jaarlijks wordt er wereldwijd op iedere tweede zondag in februari aandacht besteed aan het fundament van een gelukkig leven: het huwelijk. De religieuze Worldwide Marriage Encounter heeft deze Dag in 1983 in het leven geroepen als eerbetoon aan het huwelijk tussen man en vrouw.

Op deze dag worden vaak huwelijksjubilea gevierd, variërend van het prille begin tot en met langdurige huwelijken. Het is een moment waarop koppels reflecteren op hun reis samen, herinneringen ophalen en hun toewijding aan elkaar vernieuwen.

De viering van de Dag van het Huwelijk verschilt wereldwijd, waarbij verschillende culturen unieke tradities en rituelen hebben. Sommige paren vernieuwen hun trouwgeloften in een symbolische ceremonie, terwijl anderen het simpelweg vieren met een intiem diner of een grootschalig feest met vrienden en familie. Veel kerken in Suriname hebben vandaag een speciale dienst voor echtparen.

De dag is niet alleen bedoeld om romantiek te vieren, maar ook om het belang van partnerschap, begrip en compromis te benadrukken. Het herinnert ons eraan dat een huwelijk niet alleen draait om de prachtige momenten, maar ook om het delen van lasten en het samen groeien.

Of het nu gaat om een recent huwelijk of een jubileum van vele jaren, de Dag van het Huwelijk biedt een gelegenheid om de liefde te vieren, obstakels te overwinnen en vooruit te kijken naar de toekomst. Het is een dag waarop stellen stilstaan bij de betekenis van hun verbintenis en hun verbondenheid met elkaar vieren.