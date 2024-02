Autobestuurder rijdt EBS-mast kapot en ‘vliegt’ in trens

Het was zaterdagavond rond 23.30 uur wederom raak in Suriname. De bestuurder van deze VW Golf reed een EBS-mast aan de David Simonstraat kapot en ‘vloog’ daarna met het voertuig in de trens. De wagen belandde op zijn kop in het water.

Volgens de bestuurder verloor hij plotseling de controle over stuur en raakte daarbij met het voertuig van de weg. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Een sleepdienst werd ingeschakeld om de wagen uit de trens halen en af te voeren.

Omstreeks 01.00 uur waren technici van de EBS nog druk bezig op de locatie om de aangerichte schade te herstellen.