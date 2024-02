Van der San: “Bouterse is op zijn knieën gegaan om me te verzoeken minister te worden”

Oud-kabinetsdirecteur en oud-minister Eugene van der San waardeert het dat de voortvluchtige oud-president Desi Bouterse hem in maart 2017 de gelegenheid gaf om minister van Justitie en Politie in Suriname te worden.

Volgens Van der San is Bouterse toen op zijn knieën gegaan om hem te verzoeken minister te worden.

“Hij heeft me een steun in de rug gegeven om minister van Justitie en Politie te worden. Hij is op zijn knieën gegaan om me te verzoeken om het te worden. Laat het gezegd zijn! Daarom toen het misging is hij om deze zelfde Santokhi bij me gekomen en heb ik hem gezegd: neem je degedege! Neem je ding!”, zei Van der San op D-TV.

Precies twee maanden en zes dagen na zijn beëdiging als minister werd hij ontslagen.

De oud-Justitieminister gaf ook een sneer aan de Nationale Democratische Partij (NDP) en benadrukte dat niet alle personen in Suriname dankzij de NDP in een hoge positie zijn gekomen. Hij ook niet.

“Ik ben op eigen kracht in me hoge ambtelijke positie gekomen. Bouterse is me op Binnenlandse Zaken komen verzoeken om de militairen te ondersteunen. Toen had hij nog geen macht. Daarom hoef ik de NDP niks dankbaar te zijn. Geen enkele NDP’er ook. Dan ben je ziek in je hoofd”, vervolgde hij.

Van der San, die stelt een Boutist te zijn en geen NDP’er, zegt alleen adviezen te hebben gegeven aan Bouterse en eventueel andere personen, wanneer die een beroep op hem deden. “Parmessar en al die mensen hebben me adviezen gevraagd en ik heb ze ook geadviseerd en uit de branding geholpen. Maar dan niet als NDP’er”, aldus Van der San.